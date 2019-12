2019 - das Quiz

1. In Bamberg ereigneten sich 2019 zwei spektakuläre Juwelier-Einbrüche: Einer war erfolgreich, der andere scheiterte kläglich. Mit welchem Werkzeug versuchten die Täter jeweils ihr Glück? a) mit einem Brecheisen b) mit einem Glasschneider c) mit einem Auto 2. Es ist ruhig geworden um die E-Scooter. Die Frage ist, wie lange schon: In welchem Monat bekam Bamberg heuer als erste deutsche Stadt eine Sonderlizenz für E-Scooter im Straßenverkehr? a) März b) Juli c) September 3. In der Langen Straße hat Wirt Uwe Steinmetz heuer eine neue Bamberger Brauerei zum Leben erweckt: Sternla. Wie viele Brauereien hat Bamberg jetzt? a) sechs b) zwölf mit eigenem Sudhaus c) mindestens 21 4. Im Jahr nach dem Bürgerentscheid gegen den Gewerbepark gab es einige Vorschläge aus der SPD-Fraktion, wie man das frühere Muna-Gelände künftig nutzen könnte. Welcher gehört nicht dazu? a) Streichelzoo b) SUV-Parkplatz c) Bestattungswald 5. Wo sich heute das neue Welterbe-Besucherzentrum befindet, sorgte zuvor jahrzehntelanger Stillstand für einen Schandfleck an prominenter Stelle. An welchem Ort eröffnete das neue Zentrum? a) Untere Mühlen b) Obere Sandstraße c) Erba-Insel 6. Das Fuchsparkstadion droht für die Stadt zum Millionengrab zu werden. Welcher Schaden führte zur Sperrung des Stadioninnenraums? a) ein Wasserschaden b) eine marode Tribüne c) ein umgefallenes Tor 7. Es war ein Einsatz unter vielen: Bei einem kleinen Brand in Stegaurach wurde im September niemand verletzt und die Feuerwehr hatte kaum was zu löschen. Warum gab es dennoch einen Verletzten? a) ein Feuerwehrmann wurde angefahren b) zwei Nachbarn prügelten sich c) ein Hund biss in die Wade eines Polizisten 8. Das "House of Music" musste im März wegen Sicherheitsmängeln dicht gemacht werden. Es bot in 53 Proberäumen ein Zuhause für zahlreiche Bands in Bamberg, die zum großen Teil immer noch auf der Straße stehen. Wie viele Gruppen sind betroffen? a) 75 b) 87 c) 103 9. Ganz ohne kontroverse Begleitmusik ging die Eröffnung des Bürgerrathauses nicht über die Bühne. Erst wurde es aus Gendergründen umbenannt. Dann machte es durch lange Warteschlangen von sich reden. Wie lautet der neue Name? a) Blitz (Bürgerliches Infotainmentzentrum) b) Protz (Professionelles Stadt-Theater am ZOB) c) Ratz (Rathaus am ZOB) 10.Bamberg will mehr Autofahrer dazu bewegen, aufs Rad umzusteigen. Doch bei der Vorauswahl eines Logos für die Fahrradstadt Bamberg glänzte eine Gruppe von Betroffenen mit Abwesenheit. Welche? a) Stadträte b) Medienvertreter c) Radentscheid 11. Um die Versorgung mit Trink- und Löschwasser in Bamberg zu sichern, wollen die Stadtwerke einen neuen Hochbehälter auf einen der prominentesten Bamberger Erhebungen bauen. Auf welchem? a) Pfisterberg b) Domberg c) Rothofhügel 12. Das Bamberger Land ist weltweit als Mekka der Bierliebhaber bekannt. Nun denkt der Landkreis darüber nach, ein großes Bierkulturzentrum zu realisieren. Wie hoch sind die geschätzten Gesamtkosten? a) 10 Millionen Euro b) 40 Millionen Euro c) 80 Millionen Euro 13. Der italienische Fußball-Weltmeister Andrea Pirlo hat Bamberg einen überraschenden Besuch abgestattet. Der Grund seines Kurzaufenthalts war, dass er in der Welterbestadt ... a) ...ein Rauchbier auf der Sandkerwa verköstigen wollte b) ...eine Hochzeit besuchte c) ...Werbung für seinen Wein machte 14. Die Sandkerwa 2019 war ein schönes und friedliches Fest. Rund 200 000 Menschen haben sich in den engen Gassen gedrängt. Wie viele Festabzeichen wurden verkauft? a) knapp 143 000 b) rund 11 000 c) etwa 34 000 15. Schloss Geyerswörth im Herzen des Welterbes sollte einer neuen Nutzung zugeführt werden. Doch die Pläne waren umstritten und wurden 2019 deshalb gestrichen. Was sollte hier entstehen? a) ein fester Ausstellungsort für moderne Kunst b) ein "Harry Potter"-Museum c) ein Ausbildungszentrum für Handwerker 16. Die Skulptur "Langsamer Traum" des Künstlers Rui Chafes hat die Stadt gekauft. Sie wurde an einem neuen Standort aufgestellt, sie steht nun ... a) ...an der Brose-Arena b) ...vor dem Dom c) ...an der Bischofsmühle