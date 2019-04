2000 Kugeln für 4000 Euro

Bei der schon zum wiederholten Mal durchgeführten Weihnachtsaktion "Baum der Hoffnung" des Rotary Clubs Obermain kamen dank der Spendenfreudigkeit der Bürger 4000 Euro für einen guten Zweck zustande. Diesmal durfte sich der Hospizverein über die Spende freuen, die der Rotary-Club-Präsident Ralf Popp zusammen mit den Club-Mitgliedern Martin Vogt und Rolf Starker an die kommissarische Vorsitzende Andrea Starker und Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen überreichte.

Zwei Wochen vor Weihnachten 2018 sei im Foyer der Obermain Therme in Bad Staffelstein ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Nun waren die Bürger in den folgenden 14 Tagen aufgerufen, Weihnachtskugeln zum Stückpreis von 2 Euro zu erwerben, die dann fleißige Club-Mitglieder an den Baum hingen. Es seien auch des Öfteren Mitglieder des Hospizvereins vor Ort gewesen, um über ihre Arbeit zu informieren. Am Schluss hätten schließlich 2000 Kugeln den Baum geschmückt, womit eine Spende von 4000 Euro zusammenkam. Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen stellte den Hospizverein kurz vor. Schwerpunkt sei die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender sowie die Beratung und Trauerbegleitung der Angehörigen. Im letzten Jahr seien 53 Begleitungen geleistet worden. thi