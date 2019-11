2000-Euro-Spende für "Hilfe für Nachbarn"

Die Firma Prodinger Verpackung verzichtet auch in diesem Jahr zum wiederholten Male auf Weihnachtspräsente für Kunden und Geschäftspartner und unterstützt stattdessen erneut bundesweit eine Vielzahl an sozialen Projekten und regional den Verein "Hilfe für Nachbarn".

Die Weihnachtszeit ist nicht nur Zeit der Freude, Besinnung und Dankbarkeit. Sie ist auch Zeit, um Gutes zu tun und insbesondere dort zu helfen, wo Unterstützung gefragt ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Ganz in diesem Sinne hat Prodinger Verpackung auch in diesem Jahr erneut bewusst auf Weihnachtspräsente verzichtet und wird mit einem fünfstelligen Betrag bundesweit mehrere regionale wohltätige beziehungsweise soziale Projekte unterstützten. Der Verein "Hilfe für Nachbarn" erhielt eine Spende in Höhe von 2000 Euro. Die Idee des Vereins habe ihm gut gefallen, sagte Niederlassungsleiter Steffen Prodinger bei der Übergabe der Spende.

In diesem Jahr wird auch noch die Feuerwehr der Stadt Coburg von Prodinger Verpackung mit einer Spende unterstützt werden. Weitere Projekte folgen laut Mitteilung im Dezember 2019.

Der mit der Spende bedachte Verein arbeite eng mit den Wohlfahrtsverbänden zusammen, die auch fachkundig bewerteten, ob jemand der finanziellen Hilfe bedarf, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Vereins "Hilfe für Nachbarn", Martin Faber. Unbürokratisch zu helfen, sei das Ziel des Vereins. "Wir wollen uns einbringen, wenn plötzlich eine Waschmaschine defekt ist oder andere Notlagen eintreten. Der Verein hat seit seiner Gründung im Jahr 2011 in 1275 Notlagen unbürokratisch mit rund 310 000 Euro geholfen", merkte Jana Lindner-Okrusch an. red