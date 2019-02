2000-Euro-Spende an die Kinderarche St. Christophorus

Eine Spende in Höhe von 2000 Euro übergaben Mitglieder des Pfarrgemeinderates der Pfarrei Drosendorf-Weigelshofen an die Kinderarche St. Christophorus in Hirschaid. "Das Geld haben wir an unserem Stand beim Weihnachtsmarkt in Eggolsheim erwirtschaftet", informierte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Margita Bastian. In der Kinderarche werden schwerst pflegebedürftige, mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche betreut. "Uns war es ein besonderes Anliegen, diese wichtige Arbeit zu unterstützen", sagte Bastian. Bei einer Führung durch die Einrichtung mit der pädagogischen Leiterin Nina Struck konnten sich die Pfarrgemeinderatsmitglieder ein Bild von der professionellen Intensivpflege, der aufwendigen medizinischen Versorgung, den therapeutischen Maßnahmen und der pädagogischen Förderung der kranken Kinder und Jugendlichen machen. "Gesunde Kinder sind wohl das größte Glück", war der Tenor nach dem Rundgang.

"Die großzügige Spende wird für zusätzliches Therapiematerial im Bereich der Musik- und Ergotherapie verwendet, das nicht von den Krankenkassen bezuschusst wird", freute sich Struck, die den Pfarrgemeinderatsmitgliedern im Namen der Kinder und Jugendlichen herzlich dankte. erl