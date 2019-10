Zu einem Wildunfall mit einem Reh ist es am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der Staatstraße 2790 gekommen, als eine 55-jährige Opel-Fahrerin in Richtung Hammelburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh wurde durch den Unfall getötet. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 2000 Euro, schätzt die Polizei Hammelburg. pol