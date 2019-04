2000 Euro Schaden nach Wildunfall

Auf dem Höhenweg von Roth in Richtung Reichenbach erfasste am Mittwoch, gegen 6.30 Uhr, ein Mazda-Fahrer ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier wurde in den Straßengraben geschleudert, wo es verendet liegen blieb. Am Pkw entstand ein Schaden von 2000 Euro. pol