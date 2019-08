2000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

2000 Euro Sachschaden und zwei demolierte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag um 16 Uhr in der Callenberger Straße ereignet hat. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, war auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger eine 29-Jährige in Richtung Kürengrund unterwegs. Dabei fuhr sie auf das Fahrzeug eines 28-Jährigen auf. Bei der Unfallverursacherin wurde die Frontstoßstange demoliert. Bei dem Auto, auf das sie auffuhr, wurde die Heckstoßstange beschädigt. Beide Autos waren noch fahrbereit. Die Unfallverursacherin wurde an Ort und Stelle von der Polizei verwarnt. pol