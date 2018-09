2000 Euro Schaden beim Ausparken

Zu einem Unfall mit Blechschaden kam es am Donnerstagmorgen in der Sinnaustraße. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin stieß beim Ausparken mit ihrem Auto gegen einen geparkten Pkw. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich dabei auf circa 2000 Euro, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol