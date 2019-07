Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin die Staatsstraße 2293 von Diebach in Fahrtrichtung Hammelburg, als es zum Zusammenstoß mit einem Reh kam. Das Tier wurde durch den Zusammenstoß getötet, der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 2000 Euro, so die Polizei. pol