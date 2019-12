2000 Euro Schaden bei Glatteisunfall

Zum Verkehrsunfall am Donnerstag bei Unterleinleiter hat die Polizei Ebermannstadt nun Details mitgeteilt. Donnerstagfrüh fuhr eine 27-jährige Opel-Fahrerin von Dürrbrunn in Richtung Unterleinleiter. In einer S-Kurve kam sie auf eisglatter Straße ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Über eine Leitplanke flog das Fahrzeug die Böschung hinunter und landete neben einem Weiher. Durch den Unfall erlitt die junge Frau leichtere Verletzungen. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.