2000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag gegen 13.50 Uhr entstand nach Schätzung der Polizei insgesamt rund 2000 Euro Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Ein 18-Jähriger und ein 44-Jähriger waren von der Hindenburgstraße nach links in die Ansbacher Straße

abgebogen. Der Ältere musste bremsen und der Jüngere, der das zu spät sah, fuhr mit seinem Auto auf das bereits stehende Fahrzeug des Vordermanns auf. pol