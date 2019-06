Am Dienstagvormittag ist in Forchheim in der Zeit von 8.40 bis 12.25 Uhr auf einem Parkplatz in der Bayreuther Straße ein grauer Ford Fusion angefahren worden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2000 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol