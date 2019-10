Ein Unfallflüchtiger hat zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, einen am Joseph-Otto-Platz in Forchheim ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Audi A6 vorne links touchiert und entsprechende Kratzer an dessen Stoßstange hinterlassen. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.