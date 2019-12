2000 Euro für Schule in Nepal

Der Zonta Club Herzogenaurach hat an die Organisation "Son of light" unter der Federführung von Alberto Parmigiani einen Scheck in Höhe von 2000 Euro übergeben. Die Summer, Erlös des Weihnachtsmarktes, spendet Zonta für den Bau einer Schule in Nepal. Wie die Zonta-Verantwortlichen dabei hervorhoben, setzt sich Parmigiani für den Ausbau von Schulen und der Lebensqualität in Nepal ein. Gewürdigt wurde auch das Engagement der Samba Band "Piranha Social Club", die unter der Leitung von Parmigiani die Zonta-Veranstaltung gegen Gewalt an Frauen unterstützten. Foto: privat