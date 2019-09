Die Stadt Münnerstadt ist sehr erfreut über die Zuwendung in Höhe von 2000 Euro, die von der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken für die Sanierung der Mariensäule in der Steggasse in Wermerichshausen überwiesen wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das Geld stammt aus der Förderung für Denkmalpflege. Die Gesamtkosten dieser Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf 10 997, 14 Euro. red