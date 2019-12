2000 Euro für die Kinderhilfe von Mr. Bike

Kürzlich spendete Matthias Zirkelbach, Inhaber der Zirkelbach Metall- und Anlagenbau GmbH in Buch am Forst, zusammen mit seiner Frau Kerstin die stolze Summe von 2000 Euro für die Mr.-Bike- Kinderhilfe e. V. in den Geschäftsräumen von Mr. Bike in der Viktor-von-Scheffel-Straße in Lichtenfels.

Matthias Zirkelbach hob hervor, dass er anstatt von Kundengeschenken zu Weihnachten das Geld für einen guten Zweck spenden möchte und mit der Hilfe und Unterstützung für arme Kinder in Peru sei das Geld gut angelegt. Klaus Rübensaal alias Mr. Bike war schon mehrere Male in Peru und kam erst vor einigen Wochen mit einer siebenköpfigen Gruppe nach einer 650 Kilometer langen und beschwerlichen Radtour durch Bolivien und Peru wieder zurück.

Die Mr.-Bike-Kinderhilfe unterstützt seit mehreren Jahren ein Kinderheim in Peru mit etwa 70 Kindern, wobei es sich um Waisenkinder oder Kinder armer Bauern handelt. Das gespendete Geld wird diesmal für die Sanierung der maroden Sanitäranlagen in dem Kinderheim verwendet. Klaus Rübensaal dankte dem Ehepaar Zirkelbach herzlich für die großherzige Spende. thi