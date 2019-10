2000 Euro für die Kinder

Am Tag der Städtebauförderung wurde der Kinderspielplatz eingeweiht. Man freute sich natürlich hier über die guten Bewertungen einheimischer und auswärtiger Besucher. Bei der Einweihung haben auch die Teuschnitzer Vereine mitgewirkt: die Freiwillige Feuerwehr, die BRK-Bereitschaft, das Männerballett, die Stadtkapelle Teuschnitz, der TSV Teuschnitz, der DLRG-Stützpunkt und die Bibliothek. Ihren Reingewinn haben sie gespendet.

Die Scheckübergabe fand im Rathaus statt, wobei Bürgermeisterin Gabriele Weber besonders Dekan Detlef Pötzl, die Kindergartenleiterin Ulla Förtsch und die Vereinsvertreter begrüßen konnte. Weber freute sich natürlich, dass bei solchen guten Aktionen auf die Vereine Verlass ist.

Der Spendenbetrag von 1150 Euro wurde aufgerundet, so dass die Bürgermeisterin eine Spende von 2000 Euro an Dekan Pötzl übergeben konnte. Er wie die Kindergartenleiterin Ulla Förtsch freuten sich über diese Spende und dankten den Vereinen. Beide sprachen ihnen ein großes Kompliment dafür aus, dass sie bei solchen Anlässen immer ihre Bereitschaft zum Mitwirken zeigen. Die Spende will man für Einrichtungsgegenstände der St.-Anna-Kinderkrippe verwenden. ph