200 Ostereier vernichtet

Vandalismus in der Osterzeit: Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwoch gegen 9 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte den Osterbrunnen in Rettern. Etwa 200 Ostereier wurden von einem oder mehreren Tätern von den Zweigen gerissen und in den Brunnen geworfen. Hinweise erbittet sich die Polizeiinspektion in Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.