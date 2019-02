Am Samstag, 2. Februar, gibt es von 9 bis 13 Uhr anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Gebrauchtwarenhofs "Pack mer's" in Forchheim (Haidfeldstraße 6) 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Warenangebot. Es wird darauf hingewiesen, dass das Angebot nur an diesem Samstag gilt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Geöffnet ist werktags durchgehend von 9 bis 18 Uhr und jeden ersten Samstag im Montag von 9 bis 13 Uhr. red