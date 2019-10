20. Kümmler Obstmarkt mit großem Angebot und Erntedankandacht

Wenn am Sonntag, 13. Oktober, der nächste Obstmarkt in Kümmel ansteht, findet diese Veranstaltung schon zum 20. Mal statt. Diesmal werden die Pforten bereits um 11 Uhr geöffnet, ehe gegen 17 Uhr das Fest endet. Organisiert wird der längst über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Markt wie immer vom Obst- und Gartenbauverein und der freiwilligen Feuerwehr. Einer der Höhepunkte ist die um 13 Uhr beginnende Erntedankandacht in der Marienkapelle, die im Zentrum des Dorfes steht.

Für das nur rund 35 Einwohner zählende Dorf stellt der Obstmarkt einen großen Kraftakt dar, wie Elvira Hornung, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, erläutert: "Wir ziehen alle an einem Strang, sonst wäre das hier gar nicht möglich. Wir hoffen, dass wir wieder mit vielen Besuchern für unsere Mühen belohnt werden. Mit Herrn Haun aus Kulmbach haben wir nach längerer Zeit wieder einen Pomologen am Start, der das Obst der Besucher bestimmen kann."

Umweltschutz-Gedanke präsent

Den ganzen Tag über können sich die Gäste mit Obst und Gemüse aus heimischem Anbau eindecken. Außerdem stehen selbst gemachte Marmeladen, Liköre und herbstliche Deko zum Verkauf.

Zum Schutz der Umwelt bitten die Organisatoren die Besucher, ihre eigenen Behälter und Taschen für die Einkäufe mitzubringen. Alternativ bieten die Kümmler an den Verkaufsständen für zwei Euro eigens für den Obstmarkt designte Stofftaschen an. Die Dorfvereine sorgen mit Kuchen und Kaffee, Bratwürsten, Kartoffeln mit Quark für das leibliche Wohl der Besucher. Frisch gepresster Apfelsaft rundet das breit gefächerte kulinarische Angebot ab. Für die jungen Besucher bestehen im Kinderhof verschiedene Spiel- und Bastelmöglichkeiten. Bei kühleren Temperaturen steht ein Zelt zur Verfügung.

Am Ortseingang von Kleukheim kommend sind in genügender Anzahl Parkplätze vorhanden und ausgeschildert. Der gesamte Ortsbereich ist für den Verkehr gesperrt, um den Besuchern eine entspannte Atmosphäre zu garantierten. red