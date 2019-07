Seit 20 Jahren arbeitet Irmtraud Norberg als Bildhauerin in Hundshaupten. Sie stellt jedes Jahr ihre Werke in einer Jahresausstellung aus. Zu ihrer 20. Ausstellung lädt sie ein in den Skulpturengarten, Hundshaupten Nr. 26, am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Zu sehen sind neben den Skulpturen von Irmtraud Norberg auch Bilder und Grafiken des schwedischen Malers Heiner Peter Norberg. Foto: privat