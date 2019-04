20 Jahre Osterbrunnen

Das Schmücken von öffentlichen Brunnen mit bemalten Eiern ist seit vielen Jahrzehnten vor allem in Süddeutschland ein schöner Brauch in der Fastenzeit. Traditionell bleiben die Brunnen bis zu zwei Wochen nach Ostern geschmückt und zeigen dabei die Bedeutung, die dem Wasser für das menschliche Leben zukommt. Ganz nebenbei sind Osterbrunnen auch ein beliebtes Ausflugsziel.

Vor 20 Jahren wurde auch in dem kleinen Ort Birkach (Gemeinde Frensdorf) an den Ausläufern des Steigerwalds die Idee aufgegriffen, den in der Nähe des Gemeinschaftshauses gerade neu errichteten Dorfbrunnen mit bemalten Eiern zu schmücken.

Seit diesem Zeitpunkt kommen jedes Jahr im März die Birkacher Frauen von Jung bis Alt unter der Federführung von Annemarie Firsching zusammen, um Zweige zu binden, Eier zu bemalen und damit den Dorfbrunnen zu schmücken. Am 31. März war es wieder so weit, der Osterbrunnen in Birkach wurde aufgestellt. Im Anschluss saß die Dorfgemeinschaft bei Kaffee und Kuchen, Bier und Bratwurst zusammen, um dieses kleine Jubiläum zu feiern und die letzten 20 Jahre Revue passieren zu lassen.

Im Namen der Dorfbevölkerung dankten die Zweite Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Birkach, Kerstin Brunner sowie der Gemeinderat Martin Fischer Annemarie Firsching und den Birkacher Frauen für ihr Engagement. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Frensdorf, Jakobus Kötzner, ließ es sich nicht nehmen vorbeizuschauen. MF