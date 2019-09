20 Jahre Osteoporose-Selbsthilfegruppe Bad Staffelstein

Bei der Osteoporose handelt es sich um eine Erkrankung des Knochenstoffwechsels, heißt es in den gängigen Definitionen nüchtern. Wer selbst darunter leidet - und die WHO spricht hier immerhin von acht Millionen im Bundesgebiet - sieht das freilich nicht so nüchtern.

Die Krankheit, die gekennzeichnet ist durch eine Abnahme der Knochendichte, zeigt sich durch Schmerzen und erhöhte Frakturanfälligkeit. Vielen Betroffenen bedeutet es viel, sich mit anderen an Osteoporose Erkrankten austauschen zu können - so etwa in der Osteoporose-Selbsthilfegruppe Bad Staffelstein, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert und seit 2013 von der Ebensfelderin Barbara Pezolt geleitet wird.

Daheim herumsitzen und sich bedauern, damit tut sich keiner einen Gefallen. Die Mitglieder schätzen die gute Atmosphäre in der Gruppe, unternehmen auch Ausflüge. Am 12. Oktober etwa geht es anlässlich des Weltosteoporosetages zum Patientenkongress nach Leverkusen. Vor allem verfolgt die Gruppe die Devise "wer rastet, der rostet". Dieser Redensart kommt gerade bei dieser Erkrankung hohe Bedeutung zu. Körperliche Aktivität schützt vor Knochenschwund und tut regelmäßig betrieben auch bereits Erkrankten gut. Speziell auf die Bedürfnisse Betroffener abgestimmt ist das Funktionstraining, zu dem sich die Mitglieder der Selbsthilfegruppe jeden Dienstag in der Schön-Klinik im Gymnastikraum oder in der Schwimmhalle treffen und das von einer Therapeutin des Hauses geleitet wird. "Das tut uns sehr gut, weshalb wir an dieser Stelle der Schön-Klinik unseren Dank aussprechen wollen", betont Pezolt. Zur internen 20-Jahr-Feier mit Kaffee und Kuchen am heutigen Dienstag um 14.30 Uhr ist deshalb auch Stefan Middeldorf, Chefarzt der Orthopädischen Klinik, eingeladen.

Ja, es wird auch gelacht bei der Gymnastik, denn ein solches Treffen baut die Mitglieder gleich im doppelten Sinne auf, wie Pezold weiß: "Wir stärken nicht nur unsere Knochen, sondern auch unseren Lebensmut." Nicht umsonst heißt das Motto der Staffelsteiner Gruppe: "Gemeinsam sind wir stark". red