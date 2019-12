20 Jahre Kontemplation in Haßfurt: "Der Weg ist das Ziel"

Christiane Reuther Seit 20 Jahren gibt es eine Kontemplationsgruppe in Haßfurt. Was ist Kontemplation? Das Wort leitet sich von dem lateinischen "contemplatio" ab und bedeutet so viel wie Anschauung und Betrachtung.

Seit 20 Jahren besteht unter dem Dach der katholischen Pfarrei Sankt Kilian Haßfurt eine Kontemplationsgruppe. Unter der Leitung von Hedwig Krumscheid (Haßfurt) treffen sich Jung und Alt aus dem gesamten Landkreis einmal in der Woche immer montags um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum Sankt Kilian Haßfurt im Raum "St. Hildegard" zum kontemplativen Gebet.

Krumscheid verweist bei einem Gespräch mit der Redaktion darauf, dass es ein alter christlicher Gebetsweg sei, bei dem das "schweigende Gebet" im Vordergrund stehe, um in die Stille zu kommen. Sie selbst geht diesen Weg für sich schon mehr als 30 Jahre.

Kontemplation ist Einüben in den Augenblick, in die Gegenwärtigkeit des Lebens. Es geht dabei um eine tiefe Sinneserfahrung, die das Rationale und Personale übersteigt. Zentrales Element der Kontemplation ist das Sitzen in Stille, wie es in der christlichen Mystik durch die Jahrhunderte praktiziert wurde.

Dazu kommen achtsames Gehen, begleitende Einzelgespräche, Töne und spirituelle Texte. "Jeder kommt in die Gruppe mit unterschiedlichen Beweggründen", sagt die Leiterin der Haßfurter Kontemplationsgruppe.

Der Besucher ist eingeladen, diesen Weg des Gebetes mitzugehen. Den Weg bezeichnet die Leiterin als einen mystischen Erfahrensweg. Die Suche nach Spiritualität und nach dem Sinn des Lebens werde in der Gemeinschaft durch das Schweigen erfahrbar. "Der Weg ist das Ziel", so Krumscheid. Das Treffen der Kontemplationsgruppe ist für jeden offen und kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden. Der Kontakt kann über die Leiterin Hedwig Krumscheid, Ruf 09521/4394, aufgenommen werden.