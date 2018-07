20 Jahre Jugendfeuerwehr

red



Die Feuerwehr Melkendorf feiert das 20-jährige Bestehen ihrer Jugendgruppe. Anlässlich dieses Jubiläums wird am morgigen Samstag der 25. Kreisjugendleistungsmarsch des Landkreises Bamberg unter der Schirmherrschaft von Landrat Johann Kalb ( CSU ) durchgeführt. Zahlreiche Feuerwehranwärter aus Stadt und Land Bamberg stellen hier ihr Können unter Beweis.Rockig werden die Festtage am heutigen Freitag mit "Justice" eröffnet. Am Samstag nach der Siegerehrung des Leistungsmarsches um 19 Uhr stellt die Jugendfeuerwehr im Festkommers ihre geleistete Arbeit vor. Anschließend sorgen "Die Stadelhofener" für Stimmung (Eintritt frei). Am Sonntag um 10 Uhr ist festliche Abholung des Schirmherrn mit Totengedenken am Ehrenmal der Kapelle, um 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Pfarrer Marianus Schramm im Festzelt und Weihe der neu beschafften Feuerwehrpumpe. Umrahmt wird der Gottesdienst vom Blechbläserensemble Ellertal und der Liedertafel Melkendorf. Der Nachmittag ist für Familien reserviert. Mit Hüpfburg, Ponyreiten , Feuerwehrfahrzeugfahrten, Kistenstapeln und Cheerleaderauftritt kommen Groß und Klein auf ihre Kosten, bevor "Manni und seine Rebellen" den Festsonntag stimmungsvoll beschließen.