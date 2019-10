20 Jahre in einem Betrieb

Die Firma Haustechnik Norbert Schüssler hat in einem kleinen feierlichen Rahmen Thomas Schulz-Stellmacher für seine langjährige Mitarbeit gewürdigt. Thomas Schulz-Stellmacher trat am 1. 9. 1999 seine Arbeitsstelle in Roßbach an. Als gelernter Spengler hatte er sich bereits Kenntnisse in Sachen Sanitärinstallation und auch Heizungs- und Lüftungsbau angeeignet.

In diesen 20 Jahren hat er sich zum Vorarbeiter und A-Monteur hochgearbeitet. "Gerade in dieser schnelllebigen Zeit, wo ständig neue Gesetze, Anforderungen und auch Techniken wie smart home und Apps, die es möglich machen, vom Handy aus seine Heizung zu steuern, haben treue und engagierte Mitarbeiter mit ihrer langjährigen Berufserfahrung und ihrem Wissen für uns einen immensen Wert. Somit hat auch Thomas im Laufe der Jahre entscheidend zum Erfolg des Unternehmens und den Bekanntheitsgrad beigetragen", so Inhaber Norbert Schüssler. . red