20 Jahre "Haus des Kindes"

Am Sonntag, 21. Juli, findet die große Feier zum 20-jährigen Bestehen des Haus des Kindes in Unnersdorf statt. Der "Geburtstag" des Hauses wird ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen beginnen. Für das leibliche Wohl ist mit vielen selbst gebackenen Kuchen den ganzen Tag über bestens gesorgt. Um 13 Uhr wird, zusammen mit allen Kindern, das zukünftige Wahrzeichen des Hauses, eine große Fahne, vor dem Eingang gehisst. Ab 13.30 Uhr stehen die kleinen Künstler im Mittelpunkt und geben das Musical von "Anne Kaffeekanne" für alle Gäste zum Besten. Der Nachmittag bietet weitere Attraktionen für Groß und Klein. In einer gut sortierten Tombola kann jeder sein Glück versuchen. Spielstationen für die Kinder tragen zum Zeitvertreib bei, und für den vollen Spielespaß erhält jedes Kind ein Eis. Weiterhin laden eine Kindercocktailbar und ein Marionettentheater, das "Petterson und Findus" spielt, alle Kinder ein. Über viele Gäste freuen sich die Kinder, der Elternbeirat und das Team. red