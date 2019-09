"Aus'm Gröbsten raus - das Beste aus 20 Jahren Häisd'n'däisd" heißt es am Samstag, 21. September, 20 Uhr, in der Eggerbach-Halle in Eggolsheim. Dieses Programm enthält die Sahnestücke der Konzerte und der Radio- und Fernsehsendungen von "Häisd'n'däisd vomm mee" und gleichzeitig einige ganz persönliche Lieblingslieder der Musiker. Seit 1998 sind die Jungs vom Main in ihrer unverwechselbaren Art, geprägt von größter Spielfreude und hohem Spaßfaktor, auf den Bühnen Frankens zu Hause. Selten hat man erlebt, dass Musik und die fränkische Lebensart in dieser Art und Weise dargeboten werden. Karten im Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 20 Euro,

Vorverkauf im Rathaus Eggolsheim, bei der Sparkasse Eggolsheim und beim Lotto- und Ticketshop Kefferstein in Forchheim.