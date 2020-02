20 Jahre Arbeit mit hohem Spaßfaktor

Im Februar feiert Bücher Schmidt in Adelsdorfs Hauptstraße sein 20. Jubiläum. Christian Schmidt arbeitete vor seinem Leben als Buchhändler bei einem Verlag in Nürnberg. "Als ich 40 wurde, dachte ich mir, dass in meinem Leben noch etwas passieren müsste, und so entstand die Idee zur Gründung eines Buchladens. Das ist in einer damals 7000-Seelen-Gemeinde ein wirkliches Abenteuer. Bestätigt wurde ich jedoch durch eine Umfrage des Gewerbeverbandes. In ihr kam heraus, dass die Adelsdorfer einen Buchladen vermissen. Und das machte erstmal Mut, die Eröffnung wirklich anzugehen. Es ist dann viel besser gelaufen, als ich dachte, und der Spaßfaktor, in Adelsdorf einen Buchladen zu betreiben, ist enorm. Ich gehe eigentlich nie zur Arbeit, sondern von einem Zuhause in ein anderes Zuhause, in dem ich jeden Tag mit netten Leute zu tun habe."

Aber man müsse sich schon tummeln, um sich von den Wettbewerbern abzuheben. Zum Beispiel durch regelmäßige Lesungen. So durften die Gäste mit Helmut Vorndran, Tommy Goerz und Jan Beinßen auf Mörderjagd gehen. Bernd Händel verriet Geschichten aus der Fastnacht und aus seinem Leben, Tanja Kinkel mordete mit Grimm, der Ire Killen McNeill erzählte Geschichten aus Franken, Klaus Schamberger las fränkische und der Norweger Lars Mytting mystische Geschichten. Es wurde gemordet, gelacht, gestaunt und gekauft. Legendär sind die erfolgreichen Harry-Potter-Partys aus den Zeiten des Harry-Potter-Fiebers. Da war um Mitternacht halb Adelsdorf auf den Beinen, um sich die ersten Bücher zu sichern.

Was ist das Geheimnis des Buchladens? "So geheimnisvoll ist das gar nicht. Es reicht heute eben nicht mehr, nur im Laden auf Kundschaft zu warten. Man muss sich kümmern", findet Schmidt. "Man muss den Kunden all das ermöglichen, was sie an Komfort und Service erwarten." So unterhält er auch eine eigene Homepage. Auf ihr können Bücher bestellt werden, die nach Hause oder in den Laden geschickt werden. Bis 16 Uhr bestellt, ist das Buch am nächsten Tag im Laden abholbereit. Auch E-Books kann man dort downloaden.

Oft würden die Kunden im Laden sagen: "Gestern war ich in Erlangen und habe mir ein tolles Buch angesehen. Ich möchte es gerne bei Ihnen bestellen." So hat Schmidt wohl nicht nur Beruf, sondern auch Berufung gefunden. "Mir macht der Job in meinem Laden einen Riesenspaß, und das spüren die Kunden natürlich. Niemand geht ohne Buch, und wenn doch, dann wenigstens nicht ohne Lächeln!"