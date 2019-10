Eine 20-jährige Bambergerin nahm am späten Samstagabend ein Taxi in Anspruch. An ihrem Ziel angekommen, stieg die junge Frau aus, ohne Anstalten zu machen, für die Fahrt zu bezahlen. Eine Polizeistreife griff sie kurze Zeit später auf. Die 20-Jährige war stark alkoholisiert und durfte den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. pol