20-jährige Gesellin überzeugt

Der Landkreis Kulmbach hat mit Lisa Kraus (20) aus Presseck wieder eine oberfränkische Landessiegerin im Handwerk. Der Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, Thomas Zimmer, ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit HWK-Geschäftsführer Rainer Beck und Kreishandwerksmeister Günther Stenglein die Landessiegerin persönlich zu beglückwünschen und ihr damit auch seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Neun oberfränkische Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker haben sich beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW) auf Landesebene durchgesetzt und sind nun in ihrem Gewerk die besten bayerischen Gesellinnen und Gesellen 2019.

Dazu gehört Lisa Kraus, die den Beruf der Textilgestalterin in der Fachrichtung Sticken bei der AFW Creativ Stickerei GmbH in Marktleugast erlernte. Präsident Thomas Zimmer überreichte der jungen Presseckerin auch ein Geschenk der Handwerkskammer. Lisa Kraus wird noch am Bundeswettbewerb teilnehmen, der in Kürze in Düsseldorf ausgetragen wird.

Mit dem Leistungswettbewerb erhalten begabte Handwerker, die das 27. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, die Möglichkeit, sich bundesweit mit Kollegen ihrer Disziplin zu messen. Der Wettbewerb wird jedes Jahr in rund 130 verschiedenen Berufen in vier Stufen mit bundesweit rund 3000 Teilnehmern durchgeführt. Er beginnt auf Innungsebene und wird auf Kammerebene (Oberfranken) fortgesetzt. Die Erstplatzierten dürfen dann auf Landesebene (Bayern) und zuletzt auf Bundesebene ihr Können unter Beweis stellen.

Die Ziele

Neben der Altersgrenze müssen die Teilnehmer die Voraussetzung erfüllen, dass sie den praktischen Teil ihrer Gesellenprüfung mindestens mit der Note "gut" abgeschlossen und ihre Gesellen-/Abschlussprüfung in der Zeit vom Winter des Vorjahres bis zum Sommer des Wettbewerbsjahres abgelegt haben. Der Leistungswettbewerb hat zum Ziel, die Vorzüge der betrieblichen Ausbildung herauszustellen, die Achtung vor der beruflichen Arbeit im Handwerk zu stärken, für das Handwerk zu werben, die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Ausbildungsleistungen des Handwerks zu sensibilisieren und begabte Lehrlinge in ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Den Wettbewerb gibt es bereits seit 1951, bis 2007 firmierte er unter dem Namen "Praktischer Leistungswettbewerb der Handwerksjugend - PLW".

HWK-Präsident Thomas Zimmer freute sich über den Erfolg der jungen Textilgestalterin: "Weil Sie so eine tolle Leistung erbracht haben, muss die Handwerkskammer auch einmal Danke sagen." Und mit dem Dank an Lisa Kraus würdigte Zimmer auch die Leistung des Ausbildungsbetriebes, der AFW Creativ-Stickerei GmbH aus Marktleugast, und überreichte an die Geschäftsführerin Birgit Rodler für herausragende Leistungen in der Ausbildung eine Ehrenurkunde, die nur an die Betriebe ausgehändigt wird, die Landessieger ausbilden.

Birgit Rodler dankte für die Auszeichnung mit den Worten: "Das ist eine Ehre für uns und das ist ein Ritterschlag." Präsident Thomas Zimmer gratulierte Birgit Rodler auch für die jüngste Auszeichnung des Bundesverbandes mittelständischer Unternehmen mit dem "Unternehmerinnen-Award 2019".

Lisa Kraus, die ihren Realschulabschluss absolvierte und ursprünglich den Beruf einer Mediengestalterin anstrebte, aber keinen Ausbildungsplatz bekam, fand über die Ausbildungsmesse LQN Oberland zu dem Beruf der Textilgestalterin: "Ich habe dann ein Praktikum in meinem Ausbildungsbetrieb gemacht und bekam auch einen Ausbildungsvertrag." Der Weg war bereits durch ihre Vorliebe zum Stricken, Häkeln und Basteln im privaten Bereich geebnet. Sie hat auch immer gern gemalt und gezeichnet, das kreative Arbeiten hat Lisa Kraus besonders viel Spaß gemacht. Birgit Rodler wusste zusammen mit der zuständigen Ausbilderin im Betrieb schnell, dass Lisa Kraus Talent zu dieser kreativen Arbeit hat, um letztlich auch so eine Leistung zur Landessiegerin abrufen zu können. Dass Lisa Kraus für die Gesellenprüfung auch noch eine zusätzliche Ausbildung am fernen Chiemsee absolvierte, half ihr zudem für die Prüfung entscheidend.