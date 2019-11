20. Hobby- und Künstlermarkt

Am Sonntag, 17. November, findet der alljährliche Hobby- und Künstlermarkt in Neunkirchen am Brand von 9.30 bis 17 Uhr statt. Seit nunmehr zwanzig Jahren lädt die Veranstaltung dazu ein, sich bei einem familiär gestalteten Markt auf den Advent und die Weihnachtszeit einzustimmen. Wie immer in den letzten Jahren dient als Veranstaltungsort der Neunkirchener Zehntspeicher. Bratwürste, Weißwürste, Wienerle, Brötchen, Torten, Kaffee und Kuchen runden das kulinarische Angebot ab. red