20 Fotografen demonstrierten eindrucksvoll die Kraft der Farben und Formen

Ein fulminanter Schlussakkord 2018 war die Show des AV-Treffs Obermain in der Adam-Riese-Halle. Die audiovisuelle Präsentation von Fotos und Videos zu einem bestimmten Thema wurde von passender Musik begleitet.

Veranstalter war die Fotoabteilung der Kunstinitiative Bad Staffelstein unter der Leitung von Rosi Jörig. Für die über 150 Zuschauer, in die Lobby passte kein Stuhl mehr, war die zweistündige Show eine willkommene Augenweide. Mit der Kraft der Farben und Formen gingen gleich 20 Regisseure an den Start. Organisator Eugen Schneiderbanger hatte Ton und Bilder perfekt abgestimmt, seine Tochter Sonja führte kurzweilig durch das Programm. Die Weltreise führte nach Norwegen, Frankreich, Holland, Sambia, China oder Nordamerika. Die Zuschauer entdeckten fremde Länder und faszinierende Kontinente.

Aus Videosequenzen wurde die AV-Schau gemacht. Die visuellen Elemente erschlossen eine unbekannte Mikro- oder Makrowelt, die jeden Besucher fesselte. Die digitale Fotografie erweiterte Klaus Gagel vom Fotoclub Michelau mit kreativen Möglichkeiten. Im analogen Zeitalter konzentrierte er sich auf den eigentlichen Schöpfungsakt, auf die Zeit bis zum Drücken des Kameraauslösers. Er war dank der modernen Bildbearbeitung in der Lage, in einem zweiten Schritt aus einem fertigen Bild, viele verblüffend neue Bilder zu erschaffen. Seine DVD wurde im polarisierenden Sonnenlicht aufgenommen und mithilfe der mächtigen Filterfunktionen von Photoshop mehrfach verändert: Ein Bild und viele Metamorphosen.

Mit "Warten auf..." gab Sven Appler sein Debüt. Mit einem technisch aufwendigen, zum Teil abstrakten aber dennoch humorvollen und zugleich emotionalen Beitrag zeigte er die Entstehung des Lebens, das Wunder der Geburt und die ersten Jahre des Kindes. Georg Lang, Mitglied im SFC, hat sich vor einigen Jahren für seine erste AV-Show ein nicht ganz einfaches Thema ausgesucht: "Horizont". Dass die Oberfläche eines Gewässers wie ein Spiegel wirken kann, hat Peter Walther zu seinem Beitrag inspiriert. Birgit Kirsten hat beim Ragnarök Festival und beim Deutsch-Russischen Motorradtreff in Lichtenfels so wie beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig ihre Aufnahmen für "Born to be wild" gefertigt. Mit der Deutschland Klassik bietet der ADAC "Oldtimer-Wandern" seit 2010 auch für die wunderschönen Landschaften Deutschlands auf höchstem Niveau an. Die aktuelle Ausgabe fand im Herzen Frankens statt. Siegfried Mischke fotografierte die Durchfahrt in Bad Staffelstein. Brigitte und Frank Gorille aus Altenkunstadt hatten einen Guide, der sie durch die fantastische Landschaft der Vermillion Cliffs in Utah führte. awe