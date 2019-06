20 Bands auf acht Bühnen

Pünktlich zum Sommeranfang am Freitag, 21. Juni, wird in vielen Orten weltweit das Fest der Musik gefeiert. An zahlreichen Ecken ist auch in Bamberg facettenreiche Livemusik zu erleben. Ab 16.30 Uhr lädt die IG interesSAND zu einer Vielzahl von abwechslungsreichen Live-Erlebnissen in den ältesten Stadtteil Bambergs ein.

Über 20 Konzerte an acht verschiedenen Orten bieten Jazz, Rock, Pop, Punk, Hip-Hop und mehr. So spielen Musiker Open-Air in der Karolinenstraße, in der Oberen Sandstraße, im Grünhundsbrunnen und auf dem Elisabethenplatz sowie in den Gaststätten Stilbruch, Ahörnla, Live-Club, Haas-Säle und Pelikan.

Das Fête de la musique ist nicht kommerziell und erwirtschaftet grundsätzlich keine Einnahmen. Die Musiker verzichten an diesem Tag auf ihre Gage und die Konzerte sind für alle Besucher kostenlos. Neben vielen regionalen Musikern sind in diesem Jahr auch Bands aus Regensburg, Berlin und Hannover mit dabei. Die Besucher dürfen sich dabei auf bewährte Lokalgrößen wie "Dr. Umwuchts Tanzpalast", aber auch auf noch weniger bekannte Bands sowie einige Newcomer freuen.

Das komplette Programm ist unter www.facebook.com/FETEbamberg abrufbar.

Das Fête de la Musique wird weltweit immer am 21. Juni gefeiert und ermuntert Jung und Alt, Laien und Profimusiker aller Stilrichtungen, an diesem Tag zu den Instrumenten zu greifen oder die Stimmen zu erheben und bei freiem Eintritt und ohne Gage in aller Öffentlichkeit Musik zu machen. Die Veranstaltung wurde 1982 in Frankreich ins Leben gerufen, um für wenige Stunden die große Zahl von musizierenden Menschen im Land hör- und sichtbar zu machen. Mittlerweile feiern 540 Städte in 106 Ländern das Fête de la Musique - allein in Deutschland sind es über 50 Städte und Gemeinden. Bamberg ist seit 2012 dabei.

Das Fest wird in Bamberg von der IG interesSAND organisiert und von der Kulturförderung der Stadt Bamberg sowie der Sparkasse unterstützt. red