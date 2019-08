20 000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte

20 000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall in Forchheim auf der Adenauerallee an der Abzweigung Untere Kellerstraße am Dienstagabend entstanden. Ein 18-jähriger Seat-Fahrer wollte laut Bericht der Polizei Forchheim von der Adenauerallee nach links in die Untere Kellerstraße abbiegen, übersah hierbei allerdings den Kia einer 36-Jährigen, der ihm entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.