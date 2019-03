20 000 Euro Schaden bei neun Wildunfällen

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Haßfurt ereigneten sich neun Unfälle mit Wild und einem Schaden von rund 20 000 Euro. Es handelte sich um vier Rehe, zwei Hasen sowie jeweils einen Dachs, einen Fuchs und ein Wildschwein, die die Wildunfälle ausgelöst haben. Die Verkehrsunfälle ereigneten sich alle auf Strecken, an denen besonders auf die Gefahren durch Wildwechsel hingewiesen wird. Personen wurden bei den neun Wildunfällen offensichtlich nicht verletzt. In den vergangenen Jahren haben die Wildunfälle zugenommen. Immer wieder laufen Tiere in Autos und verursachen Schäden. Besonders gefährdete Strecken wurden mit großen Hinweisschildern ausgestattet; trotzdem passieren auch dort immer wieder Wildunfälle. Die Polizei bittet die Autofahrer, vor allem auf solchen Straßenabschnitten sehr vorsichtig zu fahren. red