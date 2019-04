20 000 Euro Schaden bei Auto-Kollision

Bei einem Unfall am Montag gegen 12.30 Uhr in Ebern entstand an den beiden beteiligten Pkws ein geschätzter Schaden von circa 20 000 Euro. Ein 68-jähriger Mann befuhr mit seinem Smart die Beethovenstraße in Richtung Kapellenstegsweg. Als er an die Kreuzung zur Sudetenstraße heranfuhr, bremste er kurz ab und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei übersah er eine von links kommende 53-jährige Frau mit ihrem Audi, die auf der bevorrechtigten Straße fuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 53-Jährige verletzte sich dabei an der Hand. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden.