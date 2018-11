Rund 20 000 Euro Sachschaden entstanden bei einem missglückten Überholmanöver am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Herzogenaurach und Wilhelmsdorf. Eine 31-Jährige wollte mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Emskirchen einen Lkw überholen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Pkw, den ein 52-Jähriger steuerte. Als die Frau ihren Fehler bemerkte, versuchte sie, abzubremsen und wieder hinter den Lkw zu kommen, was aber nicht gelang. Sie kollidierte sowohl mit dem Auflieger des Sattelzuges als auch mit dem entgegenkommenden Pkw. Trotz des hohen Sachschadens blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. pol