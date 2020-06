20 000 Euro fürs digitale Rathaus

Die digitale Verwaltung kommt mit großen Schritten voran. Auch in Bamberg ist man auf dem Weg zum "Digitalen Rathaus". Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach übergab laut einer Pressemitteilung einen Förderbescheid in Höhe von 20 000 Euro an die Stadt Bamberg, mit dessen Hilfen Online-Dienstleistungen in der kommunalen Verwaltung ausgebaut werden können. Oberbürgermeister Andreas Starke: "Im Rahmen der digitalen Agenda der Stadt Bamberg wollen wir sukzessive alle Verwaltungsdienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger auch online anbieten und damit unseren Service weiter verbessern."

Digitalministerin Judith Gerlach betonte: "Die Verwaltung muss für unsere Bürger höchsten Service garantieren - einfach, schnell, online. Und das rund um die Uhr, ob bequem von der Couch oder per App von unterwegs. Die Beantragung eines Bewohnerparkausweises oder die Anmeldung eines Gewerbes müssen mit wenigen Klicks erledigt werden können. Der Bürger erwartet zu Recht, dass die Ebenen auch digital eng zusammenarbeiten. Wir wollen Hürden zwischen Bürgern und Staat abbauen und einen konkreten Mehrwert schaffen." red