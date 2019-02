2 x 2 Tickets für Caglar

Humor ist Trumpf bei unserer Themenwoche vom 18. bis 24. Februar. Davon sollen auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, profitieren. Deshalb verlosen wir an dieser Stelle täglich 2 x 2 Karten für eine humorvolle Veranstaltung in der Region. Zum Auftakt gibt es Tickets für Tan Caglar am 21. März im Kulturboden Hallstadt zu gewinnen. Wer die Karten ergattern möchte, muss nur seinen Lieblingswitz in einer Mail zusammen mit Vor-, Nachname und Wohnort sowie dem Betreff "Tan Caglar" bis zum 22. Februar um 12 Uhr an leserreporter@infranken.de schicken. Die Gewinner werden anschließend informiert - und die besten Witze mit Namensnennung veröffentlicht. red