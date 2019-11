2. Preis für Lichtenfelser Krimi

Bis zur Preisverleihung Ende Oktober in Schönberg/Niederbayern hatte der Lichtenfelser keine Ahnung, dass er sein Autorenfoto gleich zweimal auf der großen Leinwand sehen würde - einmal für den 2. Preis in der Gesamtwertung unter 140 Einsendungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, und dann nochmal als einer von drei Nominierten unter 140 für die originellste Idee.

Auch eine Woche später ist Oliver Jung-Kostick immer noch überrascht über den Erfolg, den seine erste Krimi-Kurzgeschichte überhaupt bei dem Wettbewerb um den "Ralf-Bender-Preis 2019" erzielte. "Eigentlich bin ich sogar noch überraschter jetzt, wo ich schon ein paar der anderen Beiträge gelesen habe, die einfach fantastisch sind. Außerdem ist meine Geschichte ,Up, Up and Away‘ ja streng genommen nicht mal eine klassische Mordgeschichte."

"Jedenfalls habe ich jetzt Blut geleckt. Die nächsten Geschichten mit meinem Lichtenfelser Kommissar sind schon in Arbeit", verkündet Jung-Kostick, der seinen Lichtenfelser Kommissar für den Wettbewerb auf Urlaub nach Niederbayern schickte, wo er - rein zufällig natürlich! - mitten in eine Mordermittlung stolpert. "Er ist einfach so - und nervt alle damit, aber hilft letztendlich entscheidend bei der Aufklärung mit."

Einen witzigen Kollateralschaden hat diese Preisverleihung bereits jetzt bewirkt:: Jung-Kostick, von der Ausbildung her Jurist, steht jetzt in der Pflicht, die Romane um Kommissar Deininger aus Lichtenfels veröffentlichungsreif zu machen. "Dabei wollte ich eigentlich im November meinen ersten Roman fertigstellen - eine Gespenstergeschichte." Aber gut: das Leben nimmt grundsätzlich selten Rücksicht auf individuelle Vorstellungen.

Jung-Kostick nimmt es gelassen. "Wenn ich mich ranhalte, erscheinen meine ersten Lichtenfelser Geschichten im ersten Quartal 2020." Übrigens wurde der Titel und ein entscheidendes Detail von Jung-Kosticks preisgekrönter Geschichte dem Popsong gleichen Namens der "Fifth Dimension" aus dem Jahr 1967 entlehnt. red