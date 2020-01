Der Altstadtverein Münnerstadt veranstaltet am Freitag, 7. Februar, den 2. Poetry Slam in der Alten Aula. Es werden dazu Slammer aus ganz Deutschland erwartet. Die Moderation des Poetry Slams hat Manfred Manger. Der Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Münnerstadt erhältlich, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung des Veranstalters. sek