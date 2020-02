2. Platz im Bezirksfinale Volleyball für die Alexandriner

Wie auch schon im vergangenen Jahr gelang der Volleyball-Schulmannschaft des Gymnasiums Alexandrinum der Einzug in das Bezirksfinale des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" in der Wettkampfklasse Jungen II (Jahrgang 2003 und jünger). Bei dem in einem Dreierturnier ausgetragenen Wettbewerb mit den Mannschaften des Frankenwald-Gymnasiums Kronach und des E.T.A.Hoffmann-Gymnasiums Bamberg traten die Alexandriner mit einer völlig neu formierten Mannschaft an, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Im ersten Spiel des Turniers spielten die Jungs vom Alex gegen das Team aus Kronach. Die Coburger Führung war zu keiner Zeit gefährdet. Es stand schließlich 25:21 für das Alexandrinum. Nachdem die Mannschaft aus Kronach auch gegen das Bamberger Gymnasium verloren hatte, standen sich nun Coburg und Bamberg im Finalspiel gegenüber. Während das Alexandrinum mit einer reinen Schulmannschaft antrat, waren die Gäste als klare Favoriten des Turniers mit einigen starken Vereinsspielern angereist. Davon wohl beeindruckt, verkauften sich die Coburger im ersten Satz mit 10:25 unter Wert. Im zweiten Satz stellten sich die Coburger nach einem anfänglichen Rückstand besser auf den Gegner ein und es gelang ihnen zum 11:11 auszugleichen. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit ständig wechselnder Führung. Obwohl der Satzgewinn in greifbarer Nähe war, mussten sich die Coburger Jungs am Ende mit einem 25:27 geschlagen geben. Doch die Spieler waren stolz auf den wohlverdienten zweiten Platz. Ulrike Dittrich