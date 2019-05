2,66 Millionen Euro für den Landkreis

"Es freut mich, dass wir heuer 2,66 Millionen Euro für zehn kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Kronach erhalten", sagt Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU). Die Zuweisungen hat das Finanzministerium gestern bekanntgegeben. Folgende Förderungen oder Projekte nennt Baumgärtner: Baukostenzuschüsse zum Ersatzneubau des evangelischen Kindergartens "Sternenhimmel" in Kronach (300 000 Euro), zur energetischen Sanierung des Rosenbergkindergartens (250 000 Euro) sowie zur Generalsanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Bonifatius in Gehülz (500 000 Euro); Generalsanierung der Gottfried-Neukum-Mittelschule in Kronach (500 000 Euro); Baukostenzuschüsse zur Generalsanierung mit Erweiterung des Hauses für Kinder St. Michael in Ludwigsstadt (300 000 Euro) und zur Generalsanierung der Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen" in Unterrodach (110 000 Euro); Errichtung eines Zeichensaales an der Mittelschule Pressig (100 000 Euro); Sanierung der Außenanlagen des Schulzentrums (100 000 Euro); Baukostenzuschuss zur Generalsanierung mit Erweiterung des Kindergartens St. Laurentius in Neufang (2000 Euro); Sanierung der Sporthalle und Einbau von Räumen für die Ganztagesbetreuung in Wilhelmsthal (500 000 Euro). red