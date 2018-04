2,5 Promille und Durst auf mehr Bier

Am Samstag gegen 19.30 Uhr nahm sich nach dem Bericht der Polizeiinspektion in Haßfurt ein 36 Jahre alter Landkreisbewohner in einem Getränkemarkt in Zeil einen Kasten Bier und verließ, ohne den Kaufpreis von 15,09 Euro zu entrichten, den Getränkemarkt. Anschließend ließ sich der Mann auch noch in der Nähe zum Getränkemarkt nieder und hatte bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung bereits ein Bier aus dem geklauten Kasten geleert. Vielleicht, so die Polizei, wollte der Ladendieb somit seine vorhandene Alkoholisierung von mehr als 2,5 Promille noch steigern? red