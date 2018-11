1er BMW aufgebockt und alle Räder geklaut

Am Dienstagnachmittag kam ein 57-jähriger Mann aus Breslau zur Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth und zeigte an, dass von seinem schwarzen 1er BMW alle vier Reifen entwendet und das Fahrzeug auf Holzklötze aufgebockt wurde. Zudem wurde die Seitenscheibe der Beifahrertüre eingeschlagen. Das Auto stand verkehrsbedingt in den letzten Tagen auf der Parallelspur zur A 9 zwischen der Ein- und Ausfahrt der Anschlussstelle Bayreuth-Süd in Richtung Nürnberg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter Telefon 0921/506-2330 entgegen.