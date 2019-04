1900 Euro für Tansania

"Ich bin dankbar, dass sich jedes Jahr so viele fleißige Helfer in meiner Heimatpfarrgemeinde finden, die meine Missionsarbeit in Tansania unterstützen." Dies schreibt Bruder Isidor Bütterich (OSB) aus seiner Benediktiner-Abtei Ndanda in Ostafrika. Der Pfarrgemeinderat Kirchehrenbach und auch andere Gruppen aus Kirchehrenbach leisten immer wieder einen finanziellen Beitrag für diese Missionsarbeit.

Nach dem Misereor-Gottesdienst, den der Familienkreis mitgestaltet hatte, gingen viele ins Pfarrheim. Hier hatte das "Küchenteam" einen Linseneintopf vorbereitet.

Pater Isidor verwendet die Spende in diesem Jahr für das Ausbildungszentrum für Jugendliche in handwerklichen Berufen, welches von den Benediktinern der Abtei Ndanda geführt wird. Etwa 200 Schüler erhalten hier eine dreijährige theoretische und praktische Ausbildung. Als Starthilfe für ihre berufliche Tätigkeit erhalten diese beim Abschluss ihrer Ausbildung einen Werkzeugkoffer, der durch verschiedene Spenden finanziert wird. Weiterhin sind für verschiedene Ausbildungsbereiche neue Schulbücher erforderlich.

Nun konnte wieder ein Betrag von 1900 Euro als Erlös des Einfachessens und weiterer Einzelspenden über die Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach überwiesen werden. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Gebhardt bedankte sich bei allen. red