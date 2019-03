Rugendorf vor 18 Stunden

tempokontrolle

19 waren zu schnell

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth führten am Montagabend in Rugendorf an der B 303 eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hier hielten sich 19 Verkehrsteilnehmer nicht an Tempo 70. Während 17 Kraftfa...