19 waren zu schnell, einer hatte 123 km/h

Der Fahrer eines VW Golf mit Coburger Zulassung war am Dienstag bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei Coburg auf der Kreisstraße CO 16 der absolute Spitzenreiter. Bei erlaubten 70 km/h durchfuhr der Raser die Messstelle in Fahrtrichtung Seßlach mit 123 km/h. Insgesamt gab es in der Zeit von 7.20 bis 12.50 Uhr 17 Verwarnungen und zwei Anzeigen. pol