19 Tiere kommen bei Wildunfällen ums Leben

In den vergangenen zwei Wochen ereigneten sich im Dienstbereich der Polizei-Inspektion Haßfurt 19 Wildunfälle. Dabei wurden zehn Rehe, fünf Hasen, zwei Greifvögel, ein Wildschwein und ein Marder beim Zusammenprall mit Fahrzeugen getötet. Durch die Unfälle entstand ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro. Besonders gefährdet sind Fahrzeugführer, wie die Polizei mitteilt, von Sonnenaufgang bis in den Vormittag hinein und insbesondere in den Abendstunden ab ungefähr 18 Uhr bis Mitternacht. Betroffen waren auch diesmal wieder bekannte Wildunfallstrecken wie die Straßen zwischen Haßfurt und Uchenhofen, zwischen Dankenfeld und Hummelmarter, zwischen Haßfurt und Königsberg und im Gemeindegebiet Riedbach/Kerbfeld.